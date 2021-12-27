Шойгу: если бы Крым не вернулся в РФ, туда прибыли бы украинские неофашисты

Руководитель Минобороны Сергей Шойгу убеждён: если бы Крым не стал частью России в 2014 году, туда бы направились украинские неофашисты.

В интервью изданию "Аргументы и Факты" министр отметил, что под руководством президента РФ Владимира Путина удалось сохранить мирную обстановку на полуострове.

"Если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наёмники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве государственного переворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось", — сказал Шойгу.

Он пояснил, что на полуострове сформировался бы такой конфликтный "очаг", что не удалось бы "потушить всем миром".

Министр подчеркнул: сейчас все эти "нелюди" вместе с армией Украины пытаются установить свой порядок в Луганской и Донецкой областях.

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