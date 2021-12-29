Председатель КС: Россия в скором времени может вернуть смертную казнь

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что, вполне возможно, что в России "разморозят" положение о смертной казни. И как вид наказания, она может вернуться в систему правосудия.

Как отметил председатель, Россия объявила бессрочный мораторий на высшую меру, но формально не отменила. Об этом Зорькин написал в книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

"То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — пояснил Зорькин.

Председатель КС подчеркнул, что пока в практике существуют умышленные убийства и другие особо тяжкие статьи, говорить о полном отказе от смертной казни, либо безапелляционно говорить о её невозврате не стоит.

Последний смертный приговор в России привели в исполнение в 1996 году. А уже через год, страна ввела мораторий на высшую меру наказания. Фактически это было необходимо для вступления в Совет Европы.

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