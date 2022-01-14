В войсках Восточного военного округа начали проверку боеготовности

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, учения позволят оценить мобильность и оперативность действий после перегруппировки.

Кроме того, в ходе проверки, специалисты оценят возможности транспортной инфраструктуры для перемещения техники и военных.

"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач, в том числе и зачётные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб.