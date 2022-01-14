В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, учения позволят оценить мобильность и оперативность действий после перегруппировки.
Кроме того, в ходе проверки, специалисты оценят возможности транспортной инфраструктуры для перемещения техники и военных.
"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач, в том числе и зачётные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб.
Миротворческий контингент ОДКБ надо было бы оставить в Казахстане до полной стабилизации ситуации, но этому препятствуют внутренние и внешние факторы.