В Госдуме рассказали о ненужности военных баз при наличии у РФ ракет "Циркон"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что России не нужна военная инфраструктура в Латинской Америке, потому что у страны есть гиперзвуковые ракеты "Циркон".

По словам Картаполова, России незачем размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле, поскольку на вооружении российской армии стоят гиперзвуковые ракеты. Вооружённые "Цирконами" корабль или подлодка способны из любой точки Атлантического океана выполнить боевые задачи и уйти, отметил депутат в эфире программы "Соловьёв.Live".

Он объяснил, что база является неподвижным и уязвимым объектом, поэтому Россия вряд ли разместит такую инфраструктуру в Латинской Америке.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не подтвердил, но и не исключил возможность размещения военных баз России на Кубе и в Венесуэле. По словам советника США по нацбезопасности Джейка Салливана, появление российских войск в Латинской Америке заставит США дать "решительный ответ".