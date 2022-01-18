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Автор Ольга Лебедева

Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?

Силовые структуры » Министерство обороны

Три боевых корабля-амфибии ВМФ России покинули Балтийское море и направились в Атлантический океан, ещё три судна ушли из Балтики днём раньше и, по-видимому, направились в Чёрное море, чтоб быть ближе к границе Украины.

Шведы: российские корабли из Балтики пошли на Украину. Или куда-то ещё?

За перемещениями российских субмарин следят в Швеции. Издание The Drive отмечает, что точной информации о конечном пункте назначения этих кораблей нет, но власти в Стокгольме "встревожены" настолько, что "направили дополнительные силы на остров Готланд в Балтийском море в ответ на возросшую морскую активность России в регионе".

"Один такой корабль (российский — Прим. ред) может перевозить до 10 боевых танков и 340 военнослужащих, 550 тонн военного или эквивалентного груза. Более современный класс Ivan Gren может нести до 13 основных боевых танков и около 300 военнослужащих. Неясно, какой груз, если таковой имеется, в настоящее время перевозят суда".

И это при том, что, как отмечает шведское издание, морские транзиты, в том числе с участием десантных кораблей, в Калининград и из него отнюдь не редкость.

Тем более, что "заинтересованные лица", похоже, нашли причину манёвров российских судов:

"... три десантных корабля Балтийского флота могут направиться в Черное море. И, если вторжение в Украину по южному маршруту проявится, Черноморский флот почти наверняка осуществит высадку десанта в Азовском море. Прибытие  больших десантных кораблей стало бы значительным дополнением к существующим ресурсам Черноморского флота", - предполагает The Drive.

Может быть тревога вызвана тем, что "самолеты западного морского патрулирования и наблюдения следят за российским военно-морским присутствием на Балтике":

"Сегодня был замечен морской патрульный самолет ВМС США P-8A, работающий у побережья Дании и над Балтикой, в то время как самолет раннего предупреждения и управления S 100D Argus ВВС Швеции также активно действовал в регионе сегодня, согласно полетным данным из открытых источников", — пишет автор заметки.

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К слову, вооруженные силы Швеции уже повысили боеготовность в ответ на предполагаемое ухудшение ситуации в области безопасности в Балтийском море в прошлом году. В августе шведская бронетехника была доставлена гражданским паромом на Готланд, остров, занимающий стратегическое положение в Балтийском море, "в качестве еще одного сигнала России в связи с ее расширенной военной активностью в регионе".

Северный флот России проводит антитеррористические учения
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы швеция россия украина черное море
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