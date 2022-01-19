Генерал Бужинский: война в Донбассе прекратится, когда там появятся войска РФ

Признание ДНР и ЛНР Россией — самый гарантированный способ прекращения войны в Донбассе. Такое мнение выразил председатель Центра политических исследований РФ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

По его словам, "гарантией мира" могут стать размещённые в Донбассе на легитимной основе российские войска.

"Продолжением признания может быть, например, размещение там войск РФ по абхазскому и южноосетинскому варианту, о чём можно заключить соответствующие межгосударственные договоры, тогда всё будет очень серьёзно", — сказал Бужинский в интервью argumenti.ru.

Однако генерал подчеркнул, что после ввода войск на территорию Донбасса Запад, скорее всего, введёт новые санкции в отношении РФ. Поэтому перед принятием конкретных решений нужно всё "хорошо просчитать", полагает военный эксперт.

Как подчеркнул Бужинский, Россия может предпринять ряд военно-технических шагов, чтобы "отрезвить визави из США".

"Возможно, будут представлены абсолютно новые и удивительные образцы вооружений", — заключил генерал.