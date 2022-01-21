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Автор Ольга Лазарева

Соцсети: в Ливию прибыл спецназ MI6 для охоты на влиятельных политиков

Силовые структуры

В социальных сетях появилась информация о прибытии в Ливию агентов британской разведки M16.

В группах ливийского сегмента Facebook ночью 21 января стали распространятся сообщения о прилете в аэропорт Триполи военного самолета, на борту которого замечены контейнеры с неизвестным грузом, оружием и 10 человек европейской внешности.

Пост в соцсетях
Пост в соцсетях

"Есть новости о том, что сегодня в Митигу прибыл самолёт. На его борту находились 10 человек европейской внешности. С ними летели оружие и несколько больших пластиковых контейнеров. Европейцы говорили на английском. Из аэропорта их увезли на машинах Протокольного отдела Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) в неизвестное место", — говорится в посте.

Через час в соцсети Twitter появилась уточненная информация по этому событию. Сообщается, что в самолете находились агенты британской разведки M16, которые прибыли 20 января ради ликвидации влиятельных ливийских и иностранных политиков. В списке присутствует сын бывшего лидера Ливии Сейф аль-Ислам Каддафи, который имеет высокий политический рейтинг среди избирателей, что представляет проблему для западных кураторов ПНЕ.

Пост в соцсетях
Пост в соцсетях

"По имеющейся у нас информации, люди, находившиеся в самолете — это группа спецназа британской разведки. Они сегодня прибыли в Ливию, чтобы ликвидировать чиновников и некоторых крупных политиков — как иностранных, так и ливийских:

1. Абд ар-Рахман Миляд

2. Халифа аль-Гвейл

3. Ахмад Омар Имхамад аль-Фитури

4. Сейф аль-Ислам Каддафи

5. Евгений Пригожин (начальник Вагнера)"

В комментариях под постом пользователь отмечает, что Ливия — удачное место для ликвидации российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с "ЧВК Вагнера", поскольку ответственность за убийство можно будет переложить на многочисленные ливийские бандформирования.

Пост из Twitter со списком возможных целей британцев быстро распространился в Facebook.

Стоит напомнить, что 19 января МИД Великобритании опубликовал обновленный санкционный список, в котором появились имена Евгения Пригожина и Сейфа аль-Ислама Каддафи. Запад обвиняет российского бизнесмена в нарушении оружейного эмбарго в Ливии. Пригожин неоднократно заявлял, что не ведет никак дел в североафриканском государстве.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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