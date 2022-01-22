В НАТО отказались выводить войска из стран Восточной Европы по требованию РФ

В НАТО отказались выводить войска альянса из Восточной Европы. Как заявила представитель блока Оана Лунгеску журналистам в Брюсселе, на это НАТО "никогда не пойдёт".

Лунгеску подчеркнула, что требования России внесут раскол в альянс и повлекут за собой "неравенство" государств.

"НАТО не откажется от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе от присутствия войск в восточной части альянса. Требования России разделят членов НАТО на государства первого и второго класса, чего мы принять не можем. Мы никогда не пойдём на восстановление сфер влияния в Европе", — цитирует представителя блока ТАСС.

Кроме того, она подчеркнула, что альянс "всегда будет отвечать на ухудшении своей безопасности усилением коллективной обороны".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление военного эксперта о том, что НАТО перебрасывает своих бойцов на Украину с целью "антироссийского воспитания". Но при этом, аналитики считают, что говорить об интеграции Незалежной в альянс рано.