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Автор Екатерина Широкова

Россия перебазирует истребители Су-35 в Белоруссию

Силовые структуры

Россия перебросит на аэродромы Белоруссии истребители Су-35 в рамках программы Союзного государства.

Россия перебазирует истребители Су-35 в Белоруссию

Согласно сообщению Минобороны РФ, необходимо это для проверки сил реагирования.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа. До 9-го февраля, выполнят передислокацию и создание войск на территории Белоруссии, которые отработают охрану и оборону стратегических государственных и военных объектов, а также охрану госграницы в воздушном пространстве. На втором этапе, с 10 февраля, военные проведут отработку вопросов пересечения границы и отражение внешней агрессии.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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