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Автор Ольга Лебедева

Россия признает превосходство США в Тихом океане

Силовые структуры

Российские военные способны успешно противостоять американскому флоту в Черном и Балтийском морях, но у них нет достаточного количества судов и самолетов, чтобы эффективно противостоять флоту США на Дальнем Востоке.

Это признал, выступая на круглом столе Совета Федерации, Станислав Гаджимагомедов, замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба.  

“Если брать чисто флот, то превосходство американцев по количеству кораблей и возможностям реагирования намного выше нашего, - сказал Гаджимагомедов. - Мы можем полностью закрыть Черное и Балтийское моря, но нам все еще не хватает кораблей и авиации на Дальнем Востоке.

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дальний восток
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