Бастрыкин поручил проверить подмосковный детский центр, где избили ребёнка мясом

Родители воспитанников центра для детей с особенностями развития в подмосковном Красногорске обратились в правоохранительные органы и пожаловались на жестокое обращение со стороны персонала. Ранее воспитатель избил маленького мальчика куском сырого мяса в "воспитательных целях".

Как пояснили родители, инциденты рукоприкладства и жестокого обращения по отношению к особенным детям в центре явление частое.

"В средствах массовой информации уже появлялись видеокадры занятия с ребёнком специалиста по постановке речи. Он удерживает воспитанника силой, бьёт его по голове и рукам куском сырого мяса, осыпает мальчика мукой и кидается ему в лицо кофейными зёрнами", — пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на жалобы родителей.

"Методы воспитания" заинтересовали главк СК РФ, в том числе и Александра Бастрыкина. Глава Следственного комитета поручил проверить все факты и обстоятельства случившегося ранее, изложенные в СМИ.