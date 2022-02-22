СК РФ проверит факты подрыва на трассе ДНР, где погибли три человека

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты подрыва на участке трассы Донецк — Горловка. В результате диверсии погибли трое мирных жителей.

По сообщению СК РФ, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы.

"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц", — говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что этой ночью на трассе по направлению Донецк — Горловка взорвались два самодельных снаряда. В результате диверсии, возможно, со стороны украинских силовиков, погибли трое гражданских. Позже в ДНР подтвердили, что инцидент имел место быть.