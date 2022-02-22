Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты подрыва на участке трассы Донецк — Горловка. В результате диверсии погибли трое мирных жителей.
По сообщению СК РФ, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы.
"Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать это преступление и установить всех причастных к нему лиц", — говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что этой ночью на трассе по направлению Донецк — Горловка взорвались два самодельных снаряда. В результате диверсии, возможно, со стороны украинских силовиков, погибли трое гражданских. Позже в ДНР подтвердили, что инцидент имел место быть.
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