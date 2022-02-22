Киев придумал, как окончательно убедить Запад в злонамеренности России

Вооруженные силы Украины могут готовить масштабную провокацию, которая полностью дискредитирует Москву в глазах мирового сообщества. На это указывают снимки документов, которыми поделился сотрудник предприятия "Мотор Сич".

В бумагах говорится, что Украина собралась оборудовать турецкие беспилотники "Байрактары" системой распыления аэрозолей на 20 литров.

Снимки документов, представленные сотрудником "Мотор Сич"

Рассчитывать одолеть войска ЛНР и ДНР лишь с помощью химического оружия было бы наивно. Поэтому истинные замыслы Киева могут быть куда опаснее: ему достаточно распылить химоружие на позициях ВСУ, чтобы окончательно убедить Запад в злонамеренности России.

Подобная стратегия возымела бы эффект, особенно сейчас, когда РФ решила признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Вместе с тем стоит помнить, что использование химического оружия — это пересечение всех мыслимых границ. Страна, которая отважится сделать это, в одночасье разорвёт все международные конвенции и договорённости. Потому столь оглушающая провокация вызовет решительный ответ со стороны Москвы.