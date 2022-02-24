Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "поговорил с мировыми лидерами, предложив им создать "антипутинскую коалицию".
Сообщил об этом главнокомандующий ВСУ в своём Twitter:
Зеленский уточнил, что говорил с президентом Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о "немедленных санкциях, обороне и финансовой поддержке".
" Немедленные санкции, оборонная и финподдержка 🇺🇦 ! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", — написал украинский президент.
Напомним, сегодня ночью Владимир Зеленский почти так же эмоционально попросил поддержки у россиян.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.