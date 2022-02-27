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Автор Игорь Рябов

Националисты "Правого сектора"* терроризируют жителей Мариуполя — Минобороны РФ

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполь из Львовской области прибыли штурмовые отряды "Правого сектора"*, которые терроризируют мирных горожан.

Националисты "Правого сектора"* терроризируют жителей Мариуполя — Минобороны РФ

"Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", — отметил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Северодонецке националисты убили четырёх офицеров Вооружённых сил Украины за отказ сопротивляться российской армии. Также ВСУ массово применяют под Киевом фосфорные боеприпасы, использование которых запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине армия РФ блокировала Херсон и Бердянск, а также взяла под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Политолог: "За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина правый сектор игорь конашенков
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