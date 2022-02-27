Националисты "Правого сектора"* терроризируют жителей Мариуполя — Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Мариуполь из Львовской области прибыли штурмовые отряды "Правого сектора"*, которые терроризируют мирных горожан.

"Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита", — отметил Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Северодонецке националисты убили четырёх офицеров Вооружённых сил Украины за отказ сопротивляться российской армии. Также ВСУ массово применяют под Киевом фосфорные боеприпасы, использование которых запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки в ходе спецоперации на Украине армия РФ блокировала Херсон и Бердянск, а также взяла под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка.

* Запрещённая в России экстремистская организация.