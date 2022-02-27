Минобороны РФ сообщило о потерях Украины по итогам четвёртого дня спецоперации

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации вывели из строя или уничтожили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

Среди украинских военных объектов, которые поразила российская армия, насчитывается 27 пунктов управления и узлов связи, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны, 56 радиолокационных станций, 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолёт, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 164 единицы военных автомобилей, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о жертвах спецоперации на Украине среди российских военнослужащих. По словам Конашенкова, эти потери гораздо меньше, чем количество уничтоженных украинских националистов.