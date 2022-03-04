EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

ВС РФ применяют тактику "безысходных котлов" на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны

Как российские войска проводят спецоперацию на Украине? Об этом рассуждают все заинтересованные эксперты и специалисты. Пока всё выглядит как удачное создание "котлов", из которых противник может выйти, только сложив оружие.

ВС РФ применяют тактику "безысходных котлов" на Украине

Такое мнение высказал начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев. Эта тактика применяется ради полной демилитаризации Украины.

Эксперт отметил, что:

  • первый "котёл" под Донецком закрывается с одной стороны группами войск ЛНР и ДНР, а с севера его замыкают вооружённые силы России;
  • ещё одна группировка войск находится в районе Днепропетровска;
  • третий "котёл" вырисовывается под Киевом, там практически с трёх сторон находятся войска.

Не исключено появление котла в районе Ивано-Франковска, если российские войска дойдут в этой части до Днепра. Смысл подобной операции в том, что украинские войска не смогут покинуть данную территорию, поскольку вокруг группировки всё заблокировано. Военные называют такое "безысходный котёл".

Хатылев пояснил, что украинским военным в окружении предлагается сдавать оружие и выходить через безопасный коридор. Мирных жителей выпускают без ограничений.

К тому же, у российских военных нет сроков окончания операции — она продлится столько, сколько нужно. Российские войска обеспечивают безопасность мирных жителей. Методика действий российских войск одна и та же: минимальный ущерб для гражданских и тех, кто складывает оружие.

"В процессе операции выяснилось, что нацисты и боевики [в рядах Вооружённых сил Украины — Прим. ред.] используют тактику террористов, беря в заложники детей, стариков и женщин. Всё это увеличивает сроки операции. Но задача по денацификации, уничтожению вооружения украинской армии будет выполнена", — пояснил эксперт.

Также будут найдены участники геноцида в Донбассе и на других территориях Украины — они будут привлечены к уголовной ответственности.

Что характерно, "НАТО не будет ввязываться в спровоцированную им же войну, никто в своём уме не полезет к русским, когда российские силы стратегического сдерживания находятся в полной готовности к открытию огня в боевом режиме".

Это нормальная реакция любого государства на очевидную угрозу извне, подытожил аналитик.

«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Александр Шторм, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес
Минобороны РФ: командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" уничтожен в ДНР
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Лукашенко раскрыл план Запада в отношении РФ и Белоруссии: "Нужна война"
Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между РФ и Украиной
Посол РФ Мешков: во Франции задержали три российских судна и яхту
Лукашенко: конфликт на Украине закончится, а санкционная война — это надолго
МАГАТЭ: системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали
Популярное
Мир. Новости мира
Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.

Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Бывший СССР
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Политика. Новости и аналитика
Россия полностью остановила поставки нефти в США
Мир. Новости мира
Экс-глава МИД Австрии: Россия не могла до бесконечности говорить об опасениях
Любовь Степушова Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули Любовь Степушова Ирина Шлионская Память с возрастом ухудшается из-за обилия знаний Ирина Шлионская Марина Курако Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт Марина Курако
Мир. Новости мира
Зачем Зеленскому истерика по поводу "танков с тепловизорами, бьющих по АЭС"
Происшествия
Украинские каратели от ВСУ расстреляли в упор две семьи их Харькова
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Экономика и бизнес
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Последние материалы
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Лукашенко раскрыл план Запада в отношении РФ и Белоруссии: "Нужна война"
Россия переходит к золотому стандарту для спасения экономики
Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между РФ и Украиной
Посол РФ Мешков: во Франции задержали три российских судна и яхту
Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули
Лукашенко: конфликт на Украине закончится, а санкционная война — это надолго
МАГАТЭ: системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников