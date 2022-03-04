ВС РФ применяют тактику "безысходных котлов" на Украине

Как российские войска проводят спецоперацию на Украине? Об этом рассуждают все заинтересованные эксперты и специалисты. Пока всё выглядит как удачное создание "котлов", из которых противник может выйти, только сложив оружие.

Такое мнение высказал начальник зенитных ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев. Эта тактика применяется ради полной демилитаризации Украины.

Эксперт отметил, что:

первый "котёл" под Донецком закрывается с одной стороны группами войск ЛНР и ДНР, а с севера его замыкают вооружённые силы России;

ещё одна группировка войск находится в районе Днепропетровска;

третий "котёл" вырисовывается под Киевом, там практически с трёх сторон находятся войска.

Не исключено появление котла в районе Ивано-Франковска, если российские войска дойдут в этой части до Днепра. Смысл подобной операции в том, что украинские войска не смогут покинуть данную территорию, поскольку вокруг группировки всё заблокировано. Военные называют такое "безысходный котёл".

Хатылев пояснил, что украинским военным в окружении предлагается сдавать оружие и выходить через безопасный коридор. Мирных жителей выпускают без ограничений.

К тому же, у российских военных нет сроков окончания операции — она продлится столько, сколько нужно. Российские войска обеспечивают безопасность мирных жителей. Методика действий российских войск одна и та же: минимальный ущерб для гражданских и тех, кто складывает оружие.

"В процессе операции выяснилось, что нацисты и боевики [в рядах Вооружённых сил Украины — Прим. ред.] используют тактику террористов, беря в заложники детей, стариков и женщин. Всё это увеличивает сроки операции. Но задача по денацификации, уничтожению вооружения украинской армии будет выполнена", — пояснил эксперт.

Также будут найдены участники геноцида в Донбассе и на других территориях Украины — они будут привлечены к уголовной ответственности.

Что характерно, "НАТО не будет ввязываться в спровоцированную им же войну, никто в своём уме не полезет к русским, когда российские силы стратегического сдерживания находятся в полной готовности к открытию огня в боевом режиме".

Это нормальная реакция любого государства на очевидную угрозу извне, подытожил аналитик.