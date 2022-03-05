Пушилин: Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе: под завалами 200 человек

Глава ДНР Денис Пушилин сделал экстренное заявление о действиях отряда специального назначения "Азов", которые подорвали дом с находящимися внутри женщинами и детьми в Мариуполе.

"Боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами 200 человек, большая часть из которых женщины и дети", - цитирует слова Пушилина ТАСС.

Отряд специального назначения "Азов" — подразделение в составе воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.