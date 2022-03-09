Российский бронепоезд эвакуирует из Украины иностранцев

Российский бронепоезд был замечен на юге Украины на фоне продолжающейся крупномасштабной спецоперации. Он использовался для прикрытия иностранных граждан, стремящихся эвакуироваться из Украины, сообщает телеканал "Звезда".

Поезд вывез 248 иностранных граждан из Херсонской области Украины в город Армянск, расположенный в самой северной части Крымского полуострова.

На кадрах, распространяемых "Звездой", видно, что поезд состоит из локомотива, броневика, открытой бронированной платформы, вагона с несколькими зенитными орудиями и других вагонов.

Напомним, в настоящее время боевики нацбатальонов препятствуют эвакуации из украинских городов не только местного населения, но и иностранцев. Мирные люди нужны неонацистам для того, чтобы использовать их в качестве живых щитов.