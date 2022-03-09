Минобороны РФ сообщило о потере Украиной боевого управления авиацией и ПВО

Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, за время спецоперации армия РФ уничтожила или вывела из строя 137 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300, "Бук М-1" и С-125, что составляет более 90% от всех имеющихся у Украины ЗРК. Также Вооружённые силы РФ уничтожили 81 радиолокационный пост ПВО, что "привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины", отметил Конашенков.

Теперь украинская система противовоздушной обороны Украины носит исключительно "очаговый характер" и не может оказать сопротивление Воздушно-космическим силам РФ, сообщил представитель Минобороны.

Он добавил, что российской армии удалось вывести из строя 90% военных аэродромов Украины и уничтожить 89 самолётов и 57 вертолетов ВСУ.