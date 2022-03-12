Военные РФ лишили Украину главного центра радиоразведки: высокоточный удар

Российские военные высокоточным ударом вывели из строя главный центр радиоразведки Вооружённых сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно сообщению, манёвр позволил оставить ВСУ без радиосвязи.

"Утром 12 марта нанесён удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", — пояснил Конашенков.

По сообщению генерал-майора, за сутки авиация и ПВО Воздушно-космических сил российской армии сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У".