Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"

Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что автомобили украинцев могут понадобиться для нужд военных.

Как сообщает RT, глава Львова объяснил, что неправильно припаркованные машины будут эвакуированы с улиц города, если владельцы автомобилей сами не позаботятся о сохранности личных транспортных средств.

"Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил", — пригрозил Садовый.

Ранее из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании пожаловались на перебои в поставках комплектующих. Те же причины заставили остановить выпуск автомобилей Nissan и Ferrari, Toyota Motor. Остановлен также экспорт иномарок в Россию.