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Автор Елена Былкина

Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"

Силовые структуры

Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что автомобили украинцев могут понадобиться для нужд военных.

Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"

Как сообщает RT, глава Львова объяснил, что неправильно припаркованные машины будут эвакуированы с улиц города, если владельцы автомобилей сами не позаботятся о сохранности личных транспортных средств.

"Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил", — пригрозил Садовый.

Ранее из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании пожаловались на перебои в поставках комплектующих. Те же причины заставили остановить выпуск автомобилей Nissan и Ferrari, Toyota Motor. Остановлен также экспорт иномарок в Россию.

Мэр Львова: Путин – образец для многих лидеров – DW Новости (19.09.2017)
Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы автомобиль
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Мэр Львова обратился к украинцам: "Автомобили заберём для вооружённых сил"
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