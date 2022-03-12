Мэр Львова Андрей Садовый записал видеообращение к согражданам, в котором заявил, что автомобили украинцев могут понадобиться для нужд военных.
Как сообщает RT, глава Львова объяснил, что неправильно припаркованные машины будут эвакуированы с улиц города, если владельцы автомобилей сами не позаботятся о сохранности личных транспортных средств.
"Уберите машины самостоятельно, если нет, мы их заберём эвакуатором, вы их будете достаточно долго искать. И я не исключаю, что некоторые из них мы заберём для вооружённых сил", — пригрозил Садовый.
Ранее из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, стало известно о приостановке выпуска машин на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В компании пожаловались на перебои в поставках комплектующих. Те же причины заставили остановить выпуск автомобилей Nissan и Ferrari, Toyota Motor. Остановлен также экспорт иномарок в Россию.
Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.