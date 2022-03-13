ВСУ ударили по больнице с пациентами в Волновахе: минимум шестеро мирных погибли

При отступлении из Волновахи украинские войска обстреляли из танка и РСЗО "Град" больницу, в которой были пациенты. По сообщению корреспондента РИА Новости, который стал свидетелем действий, до этого ВСУ прикрывались мирными жителями, как живым щитом, вели бой с армией ЛНР из здания.

Кроме того, украинские военные уходя заминировали корпуса. По словам сотрудников больницы, на территории насчитали минимум шесть погибших.

"Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится", — рассказал РИА Новости сотрудник больницы. — "Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным — Прим. Ред.) поневоле помогали, они же медики".

Большая часть медперсонала, пациенты и роженицы успели укрыться в подвале.