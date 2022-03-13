Минобороны показало кадры уничтожения пункта ВСУ снарядом "Краснополь"

Представители Министерства обороны РФ поделились видеозаписью, на которой виден момент уничтожения артиллерией полевого командного пункта Вооружённых сил Украины.

Как сообщили в ведомстве, для высокоточного удара по пункту ВСУ российские военные использовали снаряд "Краснополь". Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах с беспилотника продемонстрировано точное попадание снаряда и полное уничтожение цели.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме. Путин призвал военных ВСУ сдавать оружие в добровольном порядке, чтобы получить возможность воссоединиться с семьями.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала условия прекращения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.