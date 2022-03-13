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Автор Юлия Миленина

Минобороны показало кадры уничтожения пункта ВСУ снарядом "Краснополь"

Силовые структуры

Представители Министерства обороны РФ поделились видеозаписью, на которой виден момент уничтожения артиллерией полевого командного пункта Вооружённых сил Украины.

Минобороны показало кадры уничтожения пункта ВСУ снарядом "Краснополь"

Как сообщили в ведомстве, для высокоточного удара по пункту ВСУ российские военные использовали снаряд "Краснополь". Видеозапись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах с беспилотника продемонстрировано точное попадание снаряда и полное уничтожение цели.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу страны. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул: вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме. Путин призвал военных ВСУ сдавать оружие в добровольном порядке, чтобы получить возможность воссоединиться с семьями.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала условия прекращения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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