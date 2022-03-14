Рамзан Кадыров объявил, что находится на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров, по сути, подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что сейчас он лично находится на Украине.

Напомним, в воскресенье в ТГ появилось видео, на котором Рамзан Кадыров в окружении военных выслушивает доклад разведки о ситуации в Киеве.

На эту информацию отреагировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что "если глава Чечни на самом деле под Киевом, то его уничтожат".

"Почему если? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?", — написал Кадыров у себя в Телеграм.

Глава Чеченской республики пообещал ВСУ на деле показать, что "российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников".