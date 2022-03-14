Глава Чечни Рамзан Кадыров, по сути, подтвердил появившуюся накануне информацию о том, что сейчас он лично находится на Украине.
Напомним, в воскресенье в ТГ появилось видео, на котором Рамзан Кадыров в окружении военных выслушивает доклад разведки о ситуации в Киеве.
На эту информацию отреагировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший, что "если глава Чечни на самом деле под Киевом, то его уничтожат".
"Почему если? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?", — написал Кадыров у себя в Телеграм.
Глава Чеченской республики пообещал ВСУ на деле показать, что "российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников".
"Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждём нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!", — написал Рамзан Кадыров.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.