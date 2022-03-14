Украинские военные в панике сбежали с корабля в Бердянске перед приходом ВС РФ

Украинские военные спешно оставили свой боевой корабль в Бердянске перед тем, как туда пришли российские подразделения.

Речь идёт о боевом украинском судне "Корец".

"Было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ и сигнальных мин, а также крупнокалиберных пулемётов и боеприпасов к ним, которых хватило бы на долгие годы обороны Бердянска", — рассказал "Известиям" российский военный, который принимал участие в осмотре корабля.

Он подчеркнул, что на судне в числе прочего вооружения находились пулемёты "Утёс", предназначенные для поражения военной техники и живой силы противника.

О том, что украинское военнослужащие практически убегали со своего корабля, можно судить по брошенным продуктам, личным вещам и тетрадям, в которых остались недописанные предложения.

По словам российских военных, оружие, найденное на корабле, будет утилизировано после его передачи Службе безопасности РФ.

Украинские города Бердянск и Херсон были блокированы силами РФ и республик Донбасса 27 февраля, согласно сообщению Минобороны РФ.