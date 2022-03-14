Украинские военные спешно оставили свой боевой корабль в Бердянске перед тем, как туда пришли российские подразделения.
Речь идёт о боевом украинском судне "Корец".
"Было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ и сигнальных мин, а также крупнокалиберных пулемётов и боеприпасов к ним, которых хватило бы на долгие годы обороны Бердянска", — рассказал "Известиям" российский военный, который принимал участие в осмотре корабля.
Он подчеркнул, что на судне в числе прочего вооружения находились пулемёты "Утёс", предназначенные для поражения военной техники и живой силы противника.
О том, что украинское военнослужащие практически убегали со своего корабля, можно судить по брошенным продуктам, личным вещам и тетрадям, в которых остались недописанные предложения.
По словам российских военных, оружие, найденное на корабле, будет утилизировано после его передачи Службе безопасности РФ.
Украинские города Бердянск и Херсон были блокированы силами РФ и республик Донбасса 27 февраля, согласно сообщению Минобороны РФ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.