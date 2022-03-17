Украинским телеведущим Дмитрием Гордоном займётся Следственный комитет России. Журналиста обвиняют в "призывах к насилию в отношении российских военных".
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Бастрыкин поручил СК начать проверку в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона.
Ведомство отмечает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" Гордон призывал к нападениям на российских солдат. Он также просил применить ядерное оружие против РФ.
Ранее стало известно, что у Дмитрия Гордона есть недвижимость в центре Москвы. Квартира, расположенная недалеко от Кремля, зарегистрирована на тёщу журналиста.
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