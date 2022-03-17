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Автор Елена Былкина

СК РФ проверит Дмитрия Гордона из-за антироссийских призывов

Силовые структуры

Украинским телеведущим Дмитрием Гордоном займётся Следственный комитет России. Журналиста обвиняют в "призывах к насилию в отношении российских военных".

СК РФ проверит Дмитрия Гордона из-за антироссийских призывов

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", Бастрыкин поручил СК начать проверку в отношении украинского телеведущего Дмитрия Гордона.

Ведомство отмечает, что 16 марта на телеканале "Украина 24" Гордон призывал к нападениям на российских солдат. Он также просил применить ядерное оружие против РФ.

Ранее стало известно, что у Дмитрия Гордона есть недвижимость в центре Москвы. Квартира, расположенная недалеко от Кремля, зарегистрирована на тёщу журналиста.

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Темы олег газманов дмитрий гордон николай басков александр бастрыкин
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