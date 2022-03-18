Как начнётся Третья мировая из-за Украины, предположили эксперты РФ и НАТО

В США принято решение о поставках на Украину так называемых "барражирующих боеприпасов", ПЗРК, ПТРК. Если проще, то высокоточного и ракетного оружия, которое в состоянии выводить из строя военную технику и укрепления противника.

И в этой связи в соответствующих экспертных сообществах, не только российских, заговорили о самом неблагоприятном сценарии.

Если по какой-то причине через логистическую систему НАТО на территорию Украины попадёт смертельное ракетное оружие уровня ПЗРК и ПТРК, то ответ нашей страны может быть максимально "ассиметричным".

Вначале это будет удар по военной колонне с этим оружием, в которой могут погибнуть солдаты альянса. Дальше за это Запад может нанести удар по российским войскам, на что РФ будет обязана ответить. И ответ может выглядеть даже как точечный ядерный удар по "центрам принятия решений".

К слову, о таком развитии событий ранее говорили и западные специалисты.

В частности, эксперты Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби предостерегали, что "военные НАТО в случае самостоятельного, ошибочного или умышленного решения о перевозке военных грузов могут быть атакованы, ранены или убиты ВС РФ, что вызовет необходимость использования 5 статьи Устава НАТО и конфликту НАТО с Россией".

Опасения эти имеют под собой вполне реальную почву, поскольку Россия привела свои войска стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства ещё 27 февраля. И пока этот приказ никто не отменял.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня официально заявил:

"Мы чётко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Мы проводим операцию, цель которой — устранить любую угрозу в отношении России, которая исходит с украинской территории".

Как отмечают специалисты, в рамках актуальной военной доктрины РФ наша страна оставляет за собой право нанести удар по территории того государства, которое предоставит на своей территории убежище для боевиков-националистов, либо начнёт передачу систем ПВО и тяжёлого ракетного вооружения украинским войскам.

"По действующей военной доктрине, РФ также может нанести удар по территории страны НАТО, если она предоставит у границы убежище для боевиков-националистов, либо начнёт передачу систем ПВО, тяжёлого ракетного вооружения. В таком случае от первого выстрела-удара авиации до ядерного обмена останутся считанные дни, если не часы — если НАТО не посчитает удар РФ "ответным действием", — пишут эксперты.

Ну, и после такого удара, понятно, что начнётся уже действительно война, в которой "победителей не будет".

Дополнительной проблемой является и воцарившаяся на территории Украины анархия с параллельной активизацией радикалов всех мастей. Если в руки к этим людям попадут ПЗРК, то можно ожидать самого непредвиденного, но точно не благоприятного развития событий.

Например, может привести к фактическому параличу гражданского авиасообщения, если снаряд из такой ПЗРК попадёт по пассажирскому или гражданскому грузовому лайнеру. Нет, не над Украиной. А над ЕС или странами СНГ. Куда украинцы продадут эти самые ракеты…

Новейшая история уже знала прецеденты, когда граждане и организации Украины продавали и пайки, и оружие и даже ("Южмаш") ракетные технологии — отдав чертежи двигателей баллистических ракет КНДР.

В этом случае могут пострадать ещё и гражданские самолёты в воздушном пространстве вообще всего мира. Поскольку после продажи украинцами, радикалы (в том числе исламские) могут купить "Стингер" и уехать с ним в ЕС, бывшие страны СССР и даже США.

Именно поэтому российская сторона настроена настолько решительно по отношению к возможным поставкам ракетного оружия на Украину от "третьих стран".

И будет действовать максимально решительно в случае возникновения подобной угрозы.