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Автор Игорь Рябов

Кадыров рассказал о военном параде в Киеве после окончания спецоперации

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что глава МВД республики Руслан Алханов посетил расположение чеченских бойцов на Украине и пообещал им, что они будут присутствовать на военном параде в Киеве после того, как российские войска победят "коварного врага" в лице "бандеровских и нацистских банд".

Кадыров рассказал о военном параде в Киеве после окончания спецоперации

Алханов отметил, что представители силовых ведомств Чеченской республики вносят ощутимый вклад в победоносное продвижение Вооружённых сил России по территории Украины, написал Кадыров в Telegram.

По словам главы МВД Чечни, спецоперация окончится военным парадом в Киеве, в котором будут участвовать чеченские бойцы на спецтехнике, отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев. Также Кадыров пообещал, что уже в ближайшее время чеченские бойцы очистят от бандеровцев Мариуполь, за который сейчас идут ожесточённые бои.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы чечня украина руслан алханов рамзан кадыров
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