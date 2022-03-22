Кадыров рассказал о военном параде в Киеве после окончания спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что глава МВД республики Руслан Алханов посетил расположение чеченских бойцов на Украине и пообещал им, что они будут присутствовать на военном параде в Киеве после того, как российские войска победят "коварного врага" в лице "бандеровских и нацистских банд".

Алханов отметил, что представители силовых ведомств Чеченской республики вносят ощутимый вклад в победоносное продвижение Вооружённых сил России по территории Украины, написал Кадыров в Telegram.

По словам главы МВД Чечни, спецоперация окончится военным парадом в Киеве, в котором будут участвовать чеченские бойцы на спецтехнике, отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видеозапись, в которой показал трофейную украинскую бронемашину, и сообщил о намерении въехать на этом транспортном средстве в Киев. Также Кадыров пообещал, что уже в ближайшее время чеченские бойцы очистят от бандеровцев Мариуполь, за который сейчас идут ожесточённые бои.