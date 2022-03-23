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Автор Елена Федорова

Кадыров заявил о сюрпризе для нацистов, от которого им "снесёт головы"

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для "нациков и бандеровцев" подготовлен сюрприз, от которого им "снесёт головы". Лидер республики рассказал об этом в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил о сюрпризе для нацистов, от которого им "снесёт головы"

"Спешу сообщить, что мы подготовили очередной сюрприз для нациков и бандеровцев. От нашего подарка им точно снесёт головы. Ждите и внимательно слушайте, дабы не пропустить победный марш наших ботинок, стремительно надвигающихся к вашим позициям", — написал он.

Ранее Кадыров пообещал, что бандеровцы на Украине словят "пулю в лоб" в схватке с чеченским спецназом. Он также заявлял о том, что есть десятки тысяч добровольцев из Чеченской Республики, которые желают участвовать в спецоперации на Украине. Глава Чечни попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию, по его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина рамзан кадыров
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