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Автор Юлия Миленина

Песков: Минобороны раскроет данные о потерях на Украине, когда сочтёт нужным

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Министерства обороны предоставят сведения о погибших российских военных на Украине тогда, когда сочтут такой шаг нужным.

Песков: Минобороны раскроет данные о потерях на Украине, когда сочтёт нужным

По его словам, за время спецоперации РФ по демилитаризации Украины пресс-служба ведомства только один раз раскрывала данные о потерях.

"Эта прерогатива принадлежит целиком и полностью Минобороны России. Только им, нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, то дадут дополнительную информацию", — подчеркнул Песков на встрече с журналистами.

2 марта официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что в ходе российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля, погибли 498 военнослужащих из РФ, тогда как потери украинской армии составили 2870 человек.

Он также добавил, что в плен попали 572 украинца.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы дмитрий песков
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