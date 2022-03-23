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Автор Светлана Нерадовская

Песков: Путин пока не получил информацию о срочниках на Украине от прокуратуры

Силовые структуры

Главная военная прокуратура пока не уведомила президента РФ Владимира Путина о том, каким образом в спецоперации на Украине оказались задействованы солдаты-срочники. Об этом рассказал представителям прессы пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что для этого прошло ещё недостаточно времени.

Песков: Путин пока не получил информацию о срочниках на Украине от прокуратуры

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", — сказал Песков, когда у него спросили о результатах проверки по поводу выявления новых фактов участия срочников в российской спецоперации на Украине.

Ранее стало известно о ряде фактов участия солдат срочной службы в спецоперации России на Украине, о которых проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина дмитрий песков владимир путин
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