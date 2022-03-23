Кто стреляет по гражданским на Украине – рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные не стреляют в мирных граждан на Украине, а показания многих свидетелей говорят о том, что украинские националисты продолжают использовать гражданских как "живой щит".

"Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским… И, к сожалению, всё больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам", — высказался он.

Ранее беженка из Мариуполя рассказала, как боевики из националистического батальона "Азов"* использовали мирных граждан в качестве "живых щитов" и взорвали драмтеатр, где ещё находились люди.

После инцидента Киев обвинил в случившемся Вооружённые силы РФ, однако в Минобороны подчеркнули, что здание театра в центре Мариуполя никогда не было целью для российской армии.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

* признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.