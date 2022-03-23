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Автор Светлана Нерадовская

Полковник Коротченко: применив "Кинжал", РФ намекнула НАТО вести себя аккуратно

Силовые структуры

Когда президенту США Джо Байдену доложили о применении на Украине российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", он сказал, что это оружие, в сущности, ничем не отличается от любой другой ракеты — за тем исключением, что его невозможно остановить. Тем самым лидер США признался в бессилии против российского гиперзвукового оружия, в частности, в невозможности перехвата "Кинжала" американскими комплексами "Пэтриот", считает полковник запаса и главред издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Полковник Коротченко: применив "Кинжал", РФ намекнула НАТО вести себя аккуратно

"Что касается сдержанной оценки Байдена, то не будет же он аплодисментами встречать первое боевое применение российского гиперзвукового оружия. Но уж он-то точно в курсе, и ему докладывали обо всех аспектах того, что там произошло. Спецслужбы США и других стран Запада серьезно анализируют ход нашей военной операции и использование новейших вооружений", — сообщил Коротченко в беседе с argumenti.ru.

Полковник уверен, что использование ВС РФ "Кинжала" произвело сильное впечатление на американские спецслужбы, раз об этом факте так быстро узнал Байден.

Эксперт напомнил, что "Кинжал" применили для ликвидации военного объекта повышенного уровня защиты — подземных защищённых хранилищ украинских авиационных средств поражения, в том числе запчастей для "Точки-У".

"Помимо военного аспекта использования этого оружия здесь есть и политический смысл — показать странам НАТО, что Россия обладает такими средствами поражения, которые их системы ПВО перехватить просто не в состоянии. А ещё это некий силовой сигнал странам НАТО, чтобы они аккуратно себя вели в ситуации, когда мы проводим на Украине специальную военную операцию", — резюмировал Коротченко.

Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато джо байден игорь коротченко
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