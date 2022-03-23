Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж женился в стенах лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш. Невестой стала его адвокат Стелла Морис. Пара познакомилась во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 год. У них растут двое детей Макс и Габриэл.
На свадебной церемонии присутствовало четверо гостей и два свидетеля: большее количество не допускается суровыми тюремными правилами. Запрещено также тиражировать снимки бракосочетания.
Поскольку у жениха были шотландские предки, он сочетался браком в килте от модельера Вивьен Вествуд. 80-летняя сторонница австралийца соорудила свадебное платье и для невесты.
По совокупности предъявленных обвинений главному разоблачителю секретов американских спецслужб грозит до 175 лет тюремного заключения.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.