Джулиан Ассанж женился в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж женился в стенах лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш. Невестой стала его адвокат Стелла Морис. Пара познакомилась во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 год. У них растут двое детей Макс и Габриэл.

На свадебной церемонии присутствовало четверо гостей и два свидетеля: большее количество не допускается суровыми тюремными правилами. Запрещено также тиражировать снимки бракосочетания.

Поскольку у жениха были шотландские предки, он сочетался браком в килте от модельера Вивьен Вествуд. 80-летняя сторонница австралийца соорудила свадебное платье и для невесты.

По совокупности предъявленных обвинений главному разоблачителю секретов американских спецслужб грозит до 175 лет тюремного заключения.