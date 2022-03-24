Франция успешно испытала ядерную ракету средней дальности

Франция успешно провела испытание усовершенствованной версии своей ядерной ракеты средней дальности, сообщило французское Министерство вооруженных сил.

"Министр Вооруженных Сил Флоренс Парли выражает глубокое удовлетворение в связи с успешным проведением квалификационных стрельб 23 марта 2022 года усовершенствованной стратегической ракетой средней дальности" воздух-земля "(ASMPA) без полезной военной нагрузки", — говорится в заявлении ведомства.

Ракета была сброшена с боевого самолета Rafale, который взлетел с авиабазы на юго-западе страны.