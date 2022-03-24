Франция успешно провела испытание усовершенствованной версии своей ядерной ракеты средней дальности, сообщило французское Министерство вооруженных сил.
"Министр Вооруженных Сил Флоренс Парли выражает глубокое удовлетворение в связи с успешным проведением квалификационных стрельб 23 марта 2022 года усовершенствованной стратегической ракетой средней дальности" воздух-земля "(ASMPA) без полезной военной нагрузки", — говорится в заявлении ведомства.
Ракета была сброшена с боевого самолета Rafale, который взлетел с авиабазы на юго-западе страны.
"Этот успех знаменует собой вступление в фазу производства обновленной ракеты ASMPA, что является предпосылкой для ее ввода в строй стратегических военно-воздушных сил французских ВВС и ядерных ВВС ВМС Франции", — уточняется в тексте заявления французских военных.
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