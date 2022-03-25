Действия ВСУ против российской армии словно списаны со "шпаргалки" вермахта 1945 года, заявил военный историк, исследователь вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.
По словам эксперта, стратегия та же самая: обороняться и уходить в населённые мирными жителями города.
"Вся стратегия украинских вооружённых сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости. — Прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения", — пояснил историк в беседе с Украина.ru.
Кроме того, Норин уверен, что Киеву не нужен мирный договор и переговоры в принципе. Стратегия сводится к тому, чтобы затянуть процесс и "умножить кровищу", заблокировать гумкоридоры и обвинить в этом Россию.
"Это очень эффективная штука, потому что она умножает кровищу. А для украинской стороны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс. Потому что это создаёт эффектную картину с русскими монстрами, которые убивают женщин и детей", — резюмировал историк.
Россия взяла курс на присоединение Украины, вопрос только в каких границах.