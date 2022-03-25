Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"

Действия ВСУ против российской армии словно списаны со "шпаргалки" вермахта 1945 года, заявил военный историк, исследователь вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.

По словам эксперта, стратегия та же самая: обороняться и уходить в населённые мирными жителями города.

"Вся стратегия украинских вооружённых сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости. — Прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения", — пояснил историк в беседе с Украина.ru.

Кроме того, Норин уверен, что Киеву не нужен мирный договор и переговоры в принципе. Стратегия сводится к тому, чтобы затянуть процесс и "умножить кровищу", заблокировать гумкоридоры и обвинить в этом Россию.