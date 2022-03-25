EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"

Силовые структуры

Действия ВСУ против российской армии словно списаны со "шпаргалки" вермахта 1945 года, заявил военный историк, исследователь вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.

Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"

По словам эксперта, стратегия та же самая: обороняться и уходить в населённые мирными жителями города.

"Вся стратегия украинских вооружённых сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости. — Прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения", — пояснил историк в беседе с Украина.ru.

Кроме того, Норин уверен, что Киеву не нужен мирный договор и переговоры в принципе. Стратегия сводится к тому, чтобы затянуть процесс и "умножить кровищу", заблокировать гумкоридоры и обвинить в этом Россию.

"Это очень эффективная штука, потому что она умножает кровищу. А для украинской стороны жертвы среди гражданского населения — это не минус, а плюс. Потому что это создаёт эффектную картину с русскими монстрами, которые убивают женщин и детей", — резюмировал историк.

Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина
Sberbank
Новости
Ещё чего: глава ЕК заявила, что Евросоюз не будет платить в рублях за газ РФ
Экономист назвал решение о продаже газа за рубли революцией во внешней торговле
Что вы медлите?: Зеленский призвал быстрее принять Украину в ЕС
Пушков: у Запада нет выбора, им придётся покупать газ за рубли
Washington Post: в США не поняли, как санкции влияют на Россию
Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
В ФРГ посетовали, что для покупки газа РФ придётся "обманывать" свои же санкции
Байден готов вновь выиграть у Трампа президентский пост
Медведев: в России смертную казнь могут вернуть "при необходимости"
Популярное
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины

Россия взяла курс на присоединение Украины, вопрос только в каких границах.

Россия взяла курс на присоединение Украины
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Любовь Степушова Россия взяла курс на присоединение Украины Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия — слабое звено. Кто виноват и что делать? Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Симоньян высказалась об отказе Европы платить рублями за газ
GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине
Последние материалы
Что вы медлите?: Зеленский призвал быстрее принять Украину в ЕС
Пушков: у Запада нет выбора, им придётся покупать газ за рубли
Washington Post: в США не поняли, как санкции влияют на Россию
Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Байден готов вновь выиграть у Трампа президентский пост
В ФРГ посетовали, что для покупки газа РФ придётся "обманывать" свои же санкции
Медведев: в России смертную казнь могут вернуть "при необходимости"
Спецслужбы США: Киев должен был пасть 26 февраля
Идеальный шторм: скачок цен на питание во всем мире
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников