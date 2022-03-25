Российским военным удалось заблокировать украинские города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.
"Наступательные действия Вооружённых сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев", — заявил на брифинге первый замначальника Генштаба.
Рудской сообщил, что в настоящее время российские военные полностью контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей.
По словам начальника Главного оперативного управления, в Генштабе изначально не планировали штурма блокированных украинских городов, но не исключают такой возможности.
"Хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач,… наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса", — сказал Рудской.
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