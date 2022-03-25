Генштаб: ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев

Российским военным удалось заблокировать украинские города Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Наступательные действия Вооружённых сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев", — заявил на брифинге первый замначальника Генштаба.

Рудской сообщил, что в настоящее время российские военные полностью контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской областей.

По словам начальника Главного оперативного управления, в Генштабе изначально не планировали штурма блокированных украинских городов, но не исключают такой возможности.