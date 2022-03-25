Минобороны РФ раскрыло данные о потерях России за месяц спецоперации на Украине

Вооружённые силы России потеряли в ходе спецоперации на Украине 1351 военного, ещё 3825 получили ранения, заявил на брифинге первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Потери армии Украины оказались в разы больше — погибло 14 тысяч украинских военных, ещё 16 тысяч получили ранения.

При этом ВСУ восполняют потери за счёт войск территориальной обороны и иностранных наёмников, которых на Украине насчитывается около семи тысяч. На последних не распространяются правила ведения войны, поэтому армия России будет уничтожать их, подчеркнул Рудской.

На сегодняшний день подразделения народной милиции Луганской Народной Республики освободили 93% территории бывшей Луганской области Украины. Бойцы Донецкой Народной Республики держат под контролем 54% территории бывшей Донецкой области.