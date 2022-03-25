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Автор Игорь Рябов

Минобороны РФ раскрыло данные о потерях России за месяц спецоперации на Украине

Силовые структуры

Вооружённые силы России потеряли в ходе спецоперации на Украине 1351 военного, ещё 3825 получили ранения, заявил на брифинге первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Минобороны РФ раскрыло данные о потерях России за месяц спецоперации на Украине

Потери армии Украины оказались в разы больше — погибло 14 тысяч украинских военных, ещё 16 тысяч получили ранения.

При этом ВСУ восполняют потери за счёт войск территориальной обороны и иностранных наёмников, которых на Украине насчитывается около семи тысяч. На последних не распространяются правила ведения войны, поэтому армия России будет уничтожать их, подчеркнул Рудской.

На сегодняшний день подразделения народной милиции Луганской Народной Республики освободили 93% территории бывшей Луганской области Украины. Бойцы Донецкой Народной Республики держат под контролем 54% территории бывшей Донецкой области.

"Ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску. Продолжается освобождение города Мариуполь", — сказал Рудской.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр всу днр украина сергей рудской
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