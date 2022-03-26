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Автор Евгения Васильева

Путин подписал закон о признании участников спецоперации РФ ветеранами

Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для участников военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. Документ единогласно поддержали в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Известно, что идею предложили депутаты фракции ГД "Единая Россия". Также над проектом трудились члены этой партии в СФ во главе с российским сенатором Андреем Турчаком.

Ранее Турчак заявлял, что участники военной миссии Москвы в ЛДНР и на Украине получат доступ к социальной защите, которую используют ветераны Афганистана, Сирии и других опасных регионов. Поддержка состоит, например, из государственных выплат, налоговых льгот, сказал член СФ.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
россия украина госдума война в сирии единая россия андрей турчак совет федерации
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