Путин подписал закон о признании участников спецоперации РФ ветеранами

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для участников военной спецоперации РФ по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине. Документ единогласно поддержали в Госдуме и одобрили в Совете Федерации.

Закон опубликовали на официальном портале правовой информации. Известно, что идею предложили депутаты фракции ГД "Единая Россия". Также над проектом трудились члены этой партии в СФ во главе с российским сенатором Андреем Турчаком.

Ранее Турчак заявлял, что участники военной миссии Москвы в ЛДНР и на Украине получат доступ к социальной защите, которую используют ветераны Афганистана, Сирии и других опасных регионов. Поддержка состоит, например, из государственных выплат, налоговых льгот, сказал член СФ.