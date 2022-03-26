В Босфоре обезвредили объект, напоминающий мину, сообщили в Минобороны Турции

Представители Министерства национальной обороны Турецкой Республики заявили о нейтрализации в проливе Босфор предмета, который выглядит как мина. Его обнаружили мирные жители в субботу, 26 марта.

По информации ведомства, сотрудники подводной обороны обследовали место происшествия. В данный момент в проливе остановили движения судов, отметили представители министерства.

"Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", — сообщили в ведомстве, передаёт ТАСС.

Ранее в Управлении судоходства, гидрографии и океанографии Военно-Морских Сил Турции (ОНХО) предупредили об опасности украинских мин. Их установили на берегах страны, однако объекты способны дрейфовать в Чёрном море.