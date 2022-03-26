Армения призвала Россию не допустить эскалации в Нагорном Карабахе

Власти Армении выразили надежду, что миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе предпримут конкретные действия для предотвращения эскалации. Об этом сообщили в МИД республики на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Также представители ведомства заявили о необходимости расследования действий миротворцев. Поскольку военные Азербайджана вторглись в Нагорный Карабах, нужно потребовать власти этой страны вернуть солдат на прежние позиции, подчеркнули в министерстве.

"Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий", — заявили в МИД Армении, передаёт ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян приняли участие в переговорах по телефону.