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Автор Евгения Васильева

Армения призвала Россию не допустить эскалации в Нагорном Карабахе

Силовые структуры

Власти Армении выразили надежду, что миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе предпримут конкретные действия для предотвращения эскалации. Об этом сообщили в МИД республики на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Армения призвала Россию не допустить эскалации в Нагорном Карабахе

Также представители ведомства заявили о необходимости расследования действий миротворцев. Поскольку военные Азербайджана вторглись в Нагорный Карабах, нужно потребовать власти этой страны вернуть солдат на прежние позиции, подчеркнули в министерстве.

"Ожидаем от контингента РФ конкретных, видимых шагов по урегулированию ситуации для недопущения новых жертв и боевых действий", — заявили в МИД Армении, передаёт ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян приняли участие в переговорах по телефону.

"Обсуждалась ситуация на линии соприкосновения в Карабахе", — сказал пресс-секретарь президента РФ в ходе пресс-конференции с журналистами.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы армения азербайджан никол пашинян дмитрий песков владимир путин нагорный карабах
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