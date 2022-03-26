В Южной Осетии рассказали об отправке военных в Донбасс

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что солдаты республики выехали в ЛДНР. Военные примут участие в специальной операции РФ по принуждению к миру на Украине.

"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская даёт о себе знать", — написал лидер Южной Осетии в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул политик, солдаты осознают, что им нужно защитить Россию и Осетию. По словам Бибилова, фашизм на Украине может появиться и в республике, если его не остановить.

Ранее вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который вступил в тероборону после начала миссии РФ, рассказал в соцсетях о полученном ранении. Выяснилось, что певец пострадал в результате миномётного обстрела рядом с Киевом.