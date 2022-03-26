Офицер ВСУ рассказал, как его батальон пытается покинуть Мариуполь

Заместитель начальника 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, который пытался покинуть Мариуполь, рассказал, что его батальон для того, чтобы покинуть город, разбился на маленькие группы.

По его словам, оставшиеся покинули Мариуполь около двух суток назад, но ему ничего неизвестно о их местонахождении. Он также подчеркнул, что не знает, кто из военных его батальона ещё остался в городе.

"Позиции людей, с которыми мы были, последние были в районе порта в Мариуполе", — добавил замначальника 503-го батальной морской пехоты ВСУ.

Ранее боевик украинского нацбатальона "Азов"* Алексей Смыков, который сам сдался армии ДНР, заявил, что попал в полк, потому что проходить срочную службу на Украине — это "хуже, чем тюрьма".



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