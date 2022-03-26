ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

В министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

Также стало известно, что с помощью беспилотника Bayraktar с 24 по 25 марта азербайджанская сторона нанесла четыре удара по подразделениям Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В настоящий момент командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования сложившейся ситуации. Кроме того, Россия уже направила Баку призыв отвести войска.

Ранее в пресс-службе главы Нагорно-Карабахской республики заявили о введении военного положения.

В субботу, 26 марта, власти Армении выразили надежду, что миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе предпримут конкретные действия для предотвращения эскалации. Об этом сообщили в МИД республики на фоне напряжённой обстановки в регионе.