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Автор Валентина Севрюгина

ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Силовые структуры

В министерстве обороны России сообщили, что вооружённые силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Также стало известно, что с помощью беспилотника Bayraktar с 24 по 25 марта азербайджанская сторона нанесла четыре удара по подразделениям Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В настоящий момент командование российских миротворцев принимает меры для урегулирования сложившейся ситуации. Кроме того, Россия уже направила Баку призыв отвести войска.

Ранее в пресс-службе главы Нагорно-Карабахской республики заявили о введении военного положения.

В субботу, 26 марта, власти Армении выразили надежду, что миротворческие войска РФ в Нагорном Карабахе предпримут конкретные действия для предотвращения эскалации. Об этом сообщили в МИД республики на фоне напряжённой обстановки в регионе.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия армения азербайджан нагорный карабах
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