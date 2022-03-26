Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России

На фронте около города Изюм ситуация начала кардинально меняться в пользу ВС РФ.

Об этом сообщает российский военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Старше Эдды".

Хотя о взятии города минобороны РФ объявило два дня назад, но город не был до конца зачищен.

И вот, "по крайней мере, 3 часа назад "вованы" (Внутренние войска — армейский жаргон) при поддержке танков зачистили около половины подконтрольной ВСУ территории и подошли к горе Кременец", — сообщает автор канала.

Он указывает, что ситуация меняется кардинально в пользу армии РФ.

"Мы окончательно взяли Каменку и продвинулись по трассе в направлении Славянска. Была взята Сухая Каменка, ВСУ ночью попытались провести контратаку при поддержке танков, но были частично рассеяны, частично уничтожены", — уточняет Старше Эдды.

Успех был продолжен днём.

Артиллерией, тяжёлыми огнемётными системами, и залпом из "Искандера" был нанесён значительной урон технике (уничтожена батарея "Градов") и живой силе ВСУ.

"На данный момент их (ВСУ) личный состав и техника существенно сократились, а укрепрайоны частично уничтожены, частично находятся под нашим контролем. ВСУ продолжает наносить артиллерийские удары, но даже по ощущениям понятно, что огонь гораздо слабее, чем 3 дня назад", — отмечает "Старше Эдды".

Говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано, заявил в субботу советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что ВС РФ сейчас бросают основные силы для получения контроля над Донбассом "и для них важен Мариуполь, Изюм и этот треугольник — Северодонецк-Лисичанск-Рубежное", сказал Денисенко.

Изюм играет крайне важную стратегическую роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых ВСУ. С его взятием у союзных сил открывается возможность ударить в тыл группировке, расположенной в Славянске, Краматорске, с выходом на Харьков. С взятием этого района ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк.