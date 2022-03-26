EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России

Силовые структуры » Министерство обороны

На фронте около города Изюм ситуация начала кардинально меняться в пользу ВС РФ.

Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России

Об этом сообщает российский военный корреспондент, автор Телеграм-канала "Старше Эдды".

Хотя о взятии города минобороны РФ объявило два дня назад, но город не был до конца зачищен.

И вот, "по крайней мере, 3 часа назад "вованы" (Внутренние войска — армейский жаргон) при поддержке танков зачистили около половины подконтрольной ВСУ территории и подошли к горе Кременец", — сообщает автор канала.

Он указывает, что ситуация меняется кардинально в пользу армии РФ.

"Мы окончательно взяли Каменку и продвинулись по трассе в направлении Славянска. Была взята Сухая Каменка, ВСУ ночью попытались провести контратаку при поддержке танков, но были частично рассеяны, частично уничтожены", — уточняет Старше Эдды.

Успех был продолжен днём.

Артиллерией, тяжёлыми огнемётными системами, и залпом из "Искандера" был нанесён значительной урон технике (уничтожена батарея "Градов") и живой силе ВСУ.

"На данный момент их (ВСУ) личный состав и техника существенно сократились, а укрепрайоны частично уничтожены, частично находятся под нашим контролем. ВСУ продолжает наносить артиллерийские удары, но даже по ощущениям понятно, что огонь гораздо слабее, чем 3 дня назад", — отмечает "Старше Эдды".

Говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано, заявил в субботу советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что ВС РФ сейчас бросают основные силы для получения контроля над Донбассом "и для них важен Мариуполь, Изюм и этот треугольник — Северодонецк-Лисичанск-Рубежное", сказал Денисенко.

Изюм играет крайне важную стратегическую роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых ВСУ. С его взятием у союзных сил открывается возможность ударить в тыл группировке, расположенной в Славянске, Краматорске, с выходом на Харьков. С взятием этого района ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк.

Автор: Любовь Степушова, Куратор: Александр Артамонов
Темы харьков
Sberbank
Новости
Около Изюма ситуация кардинально изменилась в пользу ВС России
Байден: Путин не должен оставаться у власти
ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе
Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине
Новое оскорбление: Байден назвал Путина "мясником"
100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине
Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ
Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол
Дипломаты РФ направили в МИД Греции ноту по поводу осквернения памятника
Кадыров рассказал о поддержке России всем исламским миром
Популярное
Силовые структуры
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"

Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.

Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Общество
Агутин во время концерта заговорил о спецоперации на Украине: "Время покажет"
Мир. Новости мира
Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил
Мир. Новости мира
В Минобороны РФ заявили об уничтожении базы подготовки наёмников на Украине
Ирина Шлионская Розуэлловский инцидент — секретная операция Сталина? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Неожиданный союзник: Бразилия поддерживает Россию по всем направлениям Любовь Степушова
Общество
Собчак рассказала о прошлом отца Галкина: "Достался мандат Льва Рохлина"
Общество
Актёр Калягин назвал "неприличным" отъезд Чулпан Хаматовой из России
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Мир. Новости мира
Стало известно о скорой капитуляции Зеленского
Последние материалы
Популярную немецкую певицу затравили из-за отказа говорить о событиях на Украине
Новое оскорбление: Байден назвал Путина "мясником"
100 тысяч сельхозпредприятий в Италии могут закрыться из-за ситуации на Украине
Смертельно опасная бактерия заражала детей в Средневековье
Кулеба попросил у Байдена вводить санкции против всех политиков РФ
Рамзан Кадыров призвал воткнуть в США осиновый кол
Дипломаты РФ направили в МИД Греции ноту по поводу осквернения памятника
Кадыров рассказал о поддержке России всем исламским миром
В Москве задержали архитектора Сергея Ситара за 15-метровый жёлто-синий плакат
Турция переговорила с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников