ВС Абхазии приведены в повышённую боевую готовность из-за учений НАТО в Грузии

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа заявил, что вооружённые силы страны находятся в готовности для защиты суверенитета и независимости. Об этом он сказал в репортаже Абхазского телевидения

"Учения НАТО в Грузии 2022 ясно показали, что в Тбилиси не отказались от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс. Учитывая сложную военно-политическую ситуацию в регионе, Вооружённые силы Республики Абхазия были приведены в повышённую боевую готовность", — сказал Ануа.

По его словам, в стране проведены мобилизационные мероприятия, внеплановые сборы и учения с личным составом резервных частей Минобороны.

Ранее в Грузии заявили, что отказываются поддерживать западные санкции против РФ, потому что связываться с Россией себе дороже.