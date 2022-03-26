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Автор Валентина Севрюгина

Минобороны РФ: дрейфующие украинские мины достигнут Румынию через четверо суток

Силовые структуры

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что дрейфующие украинские мины могут достигнуть территориального моря Румынии буквально через четверо суток. Об этом он сказал в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.

Он также добавил, что через десять суток они достигнут Болгарии. При этом при ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Чёрного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств.

В субботу, 26 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар инициировал переговоры с Россией и Украиной после того, как в Босфорском проливе обнаружили мину.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия михаил мизинцев
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