Лидер бердянского "Правого сектора"* побросал вещи и в страхе сбежал от ВС РФ

Лидер "Правого сектора"* по украинскому городу Бердянску побросал вещи, документы и сбежал из страны вместе с семьёй. В доме националиста была найдена фашистская символика, а также доказательства причастности к зверским преступлениям против мирных жителей.

Как сообщили в правоохранительных органах, Виктор Плотников считался одним из самых жестоких боевиков. На совести лидера запрещённой организации более 50 преступлений.

"Неоднократно он принимал участия в зоне АТО, АОС, где воевал в составе 24 отдельно-штурмового отделения "Айдар"**, в батальоне шейха Маснура***, где также прославился своим зверством как по отношению мирным жителям, так и пленённым военнослужащим", — поделился оперативный сотрудник с РЕН ТВ.

Согласно информации, жил боевик напротив кладбища в посёлке Приморске. При обыске оперативники обнаружили доказательства того, что "дело" Плотникова продолжают его два сына. У одного из молодых людей нашли удостоверение, что он является активистом профашистской организации.

* "Правый сектор" — экстремистская организация запрещённая в России.

** "Айдар" — террористическая организация, запрещённая в России.

*** "Джаиш Аль-Таифа Аль-Мансура" — террористическая организация, запрещённая в России

