Лидер "Правого сектора"* по украинскому городу Бердянску побросал вещи, документы и сбежал из страны вместе с семьёй. В доме националиста была найдена фашистская символика, а также доказательства причастности к зверским преступлениям против мирных жителей.
Как сообщили в правоохранительных органах, Виктор Плотников считался одним из самых жестоких боевиков. На совести лидера запрещённой организации более 50 преступлений.
"Неоднократно он принимал участия в зоне АТО, АОС, где воевал в составе 24 отдельно-штурмового отделения "Айдар"**, в батальоне шейха Маснура***, где также прославился своим зверством как по отношению мирным жителям, так и пленённым военнослужащим", — поделился оперативный сотрудник с РЕН ТВ.
Согласно информации, жил боевик напротив кладбища в посёлке Приморске. При обыске оперативники обнаружили доказательства того, что "дело" Плотникова продолжают его два сына. У одного из молодых людей нашли удостоверение, что он является активистом профашистской организации.
* "Правый сектор" — экстремистская организация запрещённая в России.
** "Айдар" — террористическая организация, запрещённая в России.
*** "Джаиш Аль-Таифа Аль-Мансура" — террористическая организация, запрещённая в России
Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.