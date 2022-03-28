Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что у представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали заканчиваться боеприпасы.

По его словам, многие украинские силовики сегодня складывают оружие. Кроме того, как отметил Басурин, на территорию Донецкой народной республики стало прилетать меньше снарядов.

"Запасы у них заканчиваются. В этом признаются и украинские военные, которые решают сдаться и сложить оружие", — подчеркнул Басурин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее он заявлял, что представители ВСУ с 2014 года массово применяют психотропные вещества. При этом Басурин убеждён: испытания такого рода препаратов среди украинских военных проводят американцы.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как отмечал президент страны Владимир Путин, вся ответственность за кровопролитие будет полностью на киевском режиме.