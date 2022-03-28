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Автор Юлия Миленина

Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

Силовые структуры

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что у представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали заканчиваться боеприпасы.

Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

По его словам, многие украинские силовики сегодня складывают оружие. Кроме того, как отметил Басурин, на территорию Донецкой народной республики стало прилетать меньше снарядов.

"Запасы у них заканчиваются. В этом признаются и украинские военные, которые решают сдаться и сложить оружие", — подчеркнул Басурин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее он заявлял, что представители ВСУ с 2014 года массово применяют психотропные вещества. При этом Басурин убеждён: испытания такого рода препаратов среди украинских военных проводят американцы.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Как отмечал президент страны Владимир Путин, вся ответственность за кровопролитие будет полностью на киевском режиме.

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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